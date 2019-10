Reggio Calabria, i residenti di via Galvani: “non possiamo più vivere con il rumore continuo di una grata” [FOTO]

10 Ottobre 2019 14:09

Reggio Calabria, i residenti di via Galvani: “non possiamo più vivere con il rumore continuo di una grata, urge un intervento urgente”

I residenti di via Galvani zona sud a Reggio Calabria civico 12/13,/14/15 “chiedono un intervento urgente per la grata stradale lunga tutta la via (come si evince dalle foto a corredo dell’articolo) per un rumore continuo visto la strada molto trafficata. Nonostante le numerose segnalazioni nessuna istituzione ha risposto seppur persiste il problema da 8 mesi. Abbiamo scritto anche direttamente al sindaco ma nulla è successo. Tra l’altro con la pioggia ci ritroviamo allagati gli scantinati.Chiediamo un intervento urgente e definitivo. Noi non riusciamo più a vivere con questo rumore”, concludono i residenti di via Galvani.

