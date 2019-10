Reggio Calabria, tragedia in città: sconvolgente incidente sulle Bretelle, almeno un morto [FOTO e VIDEO LIVE]

28 Ottobre 2019 22:26

Reggio Calabria, un drammatico incidente mortale si è verificato poco fa sulle Bretelle del Calopinace

Una terribile tragedia scuote Reggio Calabria: pochi minuti fa si è verificato l’ennesimo incidente stradale con conseguenze mortali sulle Bretelle del Calopinace. Le Bretelle sono state chiuse al traffico. Gli agenti e i soccorritori che sono arrivati per primi sul posto, hanno trovato uno scenario a dir poco sconvolgente. Secondo le prime informazioni dal luogo del sinistro, una moto ad altissima velocità ha centrato in pieno una coppia di mezz’età che stava attraversando la strada. La donna è deceduta sul colpo (i militari dei carabinieri e gli agenti della polizia municipale stanno cercando lungo un vastissimo tratto di strada i resti del suo corpo), mentre l’uomo si trova in questo momento sull’ambulanza, assistito dai soccorritori del 118, in stato di shock. Il motociclista è invece già stato trasportato d’urgenza in Ospedale, in gravissime condizioni. La moto si trova a circa 100 metri dal luogo dell’impatto, sotto il ponte di Sant’Anna.

I due pedoni, di origine marocchina, abitavano nelle vicinanze e stavano rientrando a casa.

E’ l’ennesimo incidente mortale nello stesso tratto di strada, lungo le Bretelle del Calopinace, dove la Polizia Municipale negli ultimi mesi ha effettuato numerosi controlli per limitare gli abusi al volante. Tuttavia, neanche questo è servito ad evitare il ripetersi di eventi così drammatici.

