Reggio Calabria, “Targa System” della Municipale becca 28 veicoli senza revisione e 8 senza assicurazione. Dieci mezzi sequestrati [FOTO e VIDEO]

4 Ottobre 2019 23:16

Reggio Calabria: oltre 55 sanzioni al codice della strada oggi pomeriggio grazie ai servizi di controllo svolti col dispositivo “targa system”

Oltre 55 sanzioni al codice della strada oggi pomeriggio a Reggio Calabria grazie ai servizi di controllo svolti col dispositivo “targa system”. Il personale agli ordini dell’istruttore Garofano ha elevato 28 verbali per mancata revisione, 8 per mancata copertura assicurativa, ed altri venti per varie violazioni. Sequestrati 8 autoveicoli e due ciclomotori, due caschi non omologati. Una patente è stata ritirata perché scaduta di validità. I servizi si inquadrano nel dispositivo di potenziamento delle attività concordato in sede prefettizia con i vertici delle forze di polizia provinciali. Le attività continueranno anche nei pressi degli istituti scolastici ove si registrano soste selvagge che saranno perseguite proiettando in strada ogni necessario ed adeguato dispositivo operativo. Inoltre alla luce dei recenti episodi verificatisi in città, la Polizia Municipale ha elaborato un piano per contrastare gli autori di eventuali soste selvagge che bloccano il trasporto pubblico con una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Procede quindi la lodevole attività della Polizia Municipale che sotto l’indirizzo dell’assessore Zimbalatti e con l’arrivo del comandante Zucco sta tentando in tutti i modi di combattere l’illegalità diffusa con l’applicazione delle normative previste per ripristinare il rispetto delle regole basilari di civiltà.

