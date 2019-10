Reggio Calabria, il duro sfogo dei residenti della strada Ligonia Carella di Marina di Gioiosa Ionica [FOTO]

15 Ottobre 2019 17:34

Reggio Calabria, la segnalazione dei residenti della strada Ligonia Carella di Marina di Gioiosa Ionica

I residenti della strada Ligonia Carella di Marina di Gioiosa Ionica, un comune della città metropolitana di Reggio Calabria, hanno inviato una segnalazione a StrettoWeb, riguardo un problema presente da anni. I residenti indignati affermano che: “da oltre due anni le caditoie all’incrocio con la strada Spilinga – Camocelli inferiore sono state indicate con delle transenne che rendono difficoltoso e pericoloso il transito in quanto gli automobilisti che girano per effettuare la salita, occupano il lato opposto di marcia rischiando spesso e volentieri scontri frontali con gli automobilisti che percorrono la discesa. La presenza delle transenne ha reso più volte difficoltoso il transito dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco che più volte si sono ritrovati a dover passare in bilico sulla cunetta per recarsi sui luoghi di intervento. Il perdurare di questa situazione, che oltre all’allagamento della strada con la pioggia dovuto al cattivo funzionamento della caditoia e alla vana promessa che gli operai sarebbero intervenuti lunedì mattina ma non si sa di quale mese però, rende ancora più percepibile il disagio“.

