Reggio Calabria: sequestrati oltre 20.000 pezzi di merce contraffatta in un negozio cinese [FOTO E DETTAGLI]

11 Ottobre 2019 12:08

Reggio Calabria, la Polizia Municipale è sul posto per il controllo della merce contraffatta

E’ in atto in questi minuti il sequestro di circa 20.000 pezzi di merce contraffatta presso il negozio di cinesi sito sul Viale Aldo Moro a Reggio Calabria, da parte della Polizia Municipale diretta dal comandante dottore Salvatore Zucco presente sul posto insieme agli istruttori direttivi dottore Elio Giordano responsabile del settore operativo e dottoressa Luciana Stilo responsabile polizie specializzate, con più di dieci uomini della municipale. La merce risulta non corrispondente a marchio CEE e quindi non a norma. Gli agenti della Polizia Municipale stanno raccogliendo la merce illegale e queste operazioni vengono effettuate anche in previsione delle Feste natalizie che porteranno ad un aumento della quantità di merce immessa sul mercato in modo irregolare quali strumentazioni elettriche e tecnologiche. In questo caso, si tratta soprattutto di materiale per bambini.

Valuta questo articolo