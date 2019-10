Reggio Calabria, proseguono i lavori dell’ANAS per asfaltare le strade della Città Metropolitana [DETTAGLI]

31 Ottobre 2019 11:28

Reggio Calabria: prosegue la manutenzione della pavimentazione lungo le strade in provincia

Prosegue a pieno ritmo l’impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) nella manutenzione delle strade di rientro nella provincia di Reggio Calabria. Lungo la NSA 566 tra i territori comunali di Rosarno e San Ferdinando, sono in via di conclusione gli interventi di miglioramento della pavimentazione stradale. Lungo la NSA 571 nel comune di Sinopoli e su tutto il lato tirrenico sono terminati i lavori di manutenzione della pavimentazione e in corso di completamento gli interventi lungo la statale 106 Ter nel comune di Reggio Calabria. Dalla data di trasferimento delle competenze (gennaio 2019), Anas sta realizzando interventi di manutenzione al fine di recuperare un GAP manutentivo particolarmente significativo.

