Reggio Calabria, MNS-Reggio Futura sulla gestione dei rifiuti: “l’amministrazione comunale ha fallito, basta con il porta a porta” [FOTO e INTERVISTE]

5 Ottobre 2019 14:16

Reggio Calabria, si è svolta questa mattina una conferenza stampa congiunta del Movimento Nazionale per la Sovranità e Reggio Futura sulla gestione dei rifiuti nella città dello Stretto

Si è svolta questa mattina a Reggio Calabria una conferenza stampa congiunta del Movimento Nazionale per la Sovranità e Reggio Futura sulla gestione dei rifiuti nella città dello Stretto. Per il vicepresidente di Reggio Futura, Giuseppe Sergi, “i rifiuti sono un grande problema per la città. Noi crediamo che la soluzione non sia il sistema del porta a porta ma bensì tornare, come a Bologna, ai cassonetti. Cosa succederà quando scadrà il contratto dell’Avr? Sbaglia Falcomatà a voler creare una società in house”. Sergi si sofferma anche sulle prossime elezioni comunali: “si voterà molto probabilmente a giugno, c’è il tempo di lavorare su un nome condiviso da proporre come candidato sindaco. Bombino è uno dei nomi ma ce ne sono altri”. Il rappresentante di Reggio Futura prosegue: “sono saltati alcuni tentativi di riunioni unitari del Centro/Destra reggino per colpa del commissario della Lega. Sono convinto che si troverà una soluzione positiva da qui a breve”. Saverio Laganà del Movimento Nazionale per la Sovranità di Reggio Calabria, afferma: “noi ci siamo da sempre opposti al sistema porta a porta dei rifiuti. Sin da subito, infatti, abbiamo notato tantissimi problemi. Inoltre notiamo un atteggiamento ostile da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini”. Alla conferenza era presente anche il presidente di Reggio Futura, Giuseppe Agliano.

Valuta questo articolo