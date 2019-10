Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi un flashmob contro Falcomatà: “il sindaco ha devastato la città” [FOTO e INTERVISTA]

28 Ottobre 2019 19:15

Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi un flashmob contro Falcomatà: “cinque anni di cattiva amministrazione e devastazione dei centri nevralgici della nostra città”

Fratelli d’Italia ha organizzato un flashmob contro l’amministrazione Falcomatà sul Corso Garibaldi, nei pressi del tapis roulant, a Reggio Calabria. Alla manifestazione hanno partecipato tutti i consiglieri di opposizione del Centro/Destra. Ai microfoni di StrettoWeb, il capogruppo del partito di Meloni a Palazzo San Giorgio, Massimo Ripepi, è durissimo contro il primo cittadino: “Falcomatà ha devastato la città in questi 5 anni ed ha ingannato i cittadini: i danni che ha fatto sono superiori a quelli del terremoto del 1908. Il Centro/Destra è unito, difatti oggi sono presenti tutti i consiglieri comunali di minoranza”. “Noi – prosegue- non ci stiamo alle sceneggiate del sindaco, l’intelligenza dei reggini non va offesa. Per questo – aggiunge- tenteremo con tutte le nostre forze di creare un’alternativa a questa inconcludente amministrazione. Noi abbiamo progetti e programmi e diciamo ai nostri concittadini che c’è speranza: non sarà facile amministrare la nostra città ma ce la metteremo tutta. I centri di potere si sono spostati a Catanzaro-Lamezia Terme: dobbiamo riconquistare la nostra dignità”, conclude.

