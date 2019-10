Reggio Calabria, la 5ª B del terzo istituto tecnico si ritrova dopo 35 anni

17 Ottobre 2019 10:57

Reggio Calabria, dopo 35 anni ieri sera la 5ª B del terzo istituto tecnico si ritrova per rivivere i momenti passati

Ieri sera, 16 ottobre, la 5ª B del terzo istituto tecnico di Reggio Calabria, si è riunita dopo 35 anni dal diploma, quel vituperato pezzo di carta che cela un percorso di 5 anni di complicitá, di affetto, di condivisione, di ansie e di gioie. “Cinque meravigliosi anni in cui bastava un nonnulla per scatenare una ridda di risate e allegria, abbiamo cercato di rivivere quell’atmosfera per qualche ora. Tanti ricordi, tanti aneddoti qualche risata. Una parentesi breve e forse pure un po forzata, un salto a ritroso nel tempo alla ricerca forse dell’eternita nel ricordo. Resta il piacere di essersi rivisti, il piacere di stringere la mano a coloro con cui hai condiviso forse l’ultimo tratto di strada insieme, in comunione di intenti. Come una squadra di calcio ben affiatata perchè crescere insieme è piú bello“, queste le parole degli ex studenti che si sono ritrovati dopo tanti anni.

