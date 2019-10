Reggina trascinata da un Granillo da brividi, oltre 9.200 spettatori di mercoledì sera contro il Picerno: sale la febbre amaranto per la Capolista [DATI]

23 Ottobre 2019 23:01

Reggina, altro colpo d’occhio eccezionale al Granillo nella partita contro il Picerno: in città dopo tanti anni deprimenti sta tornando la “malattia” per la squadra amaranto

La Reggina diventa Capolista in una notte magica al Granillo: gli amaranto abbattono il Picerno 4-1 mentre il Potenza viene fermato in casa dalla Cavese e la Ternana perde a sorpresa tra le mura amiche con l’Avellino. Così la squadra di Toscano dopo 11 giornate di campionato guarda tutti dall’alto: è prima con 25 punti e ancora imbattuta, con 7 vittorie e 4 pareggi, un punto di vantaggio sul Potenza, 3 sulla Ternana, 4 sul Bari e ben 9 su Catania e Catanzaro piombate a metà classifica.

La Reggina continua ad essere trascinata dal proprio pubblico: quello di stasera è stato il sesto successo su sei partite interne stagionali dopo le vittorie con Cavese, Bisceglie, Vibonese, Catania e Catanzaro. Nonostante il turno infrasettimanale in un giorno feriale, oltre 9.200 spettatori hanno gremito gli spalti del Granillo per un incasso superiore agli 80 mila euro. E domenica sarà un vero e proprio esodo per Avellino…

Le statistiche del pubblico stagionale al Granillo aggiornate:

Reggina-Cavese 8.100 per un incasso di € 80.204,64

Reggina-Bisceglie 9.018 per un incasso di € 90.679,28

Reggina-Vibonese 8.869 per un incasso di € 85.245,62

Reggina-Catania 12.147 per un incasso di € 130.740,13

Reggina-Catanzaro 15.819 per un incasso di € 186.348,13

Reggina-Picerno 9.226 per un incasso di € 83.346,53

