Puli-Amo Messina ripulisce la scalinata Bisazza

5 Ottobre 2019

I volontari di Puli-Amo Messina tornano in azione per ripulire gli spazi verdi della città

Si svolgerà domenica 6 ottobre, alle 10.00, la nuova iniziativa di pulizia collettiva promossa dall’Associazione no profit Puli-AMO Messina. In questo nuovo evento di pulizia volontaria si interverrà sulla scalinata Bisazza, a pochi passi dalla via Tommaso Cannizzaro; una zona densamente popolata, a pochi passi dai più importanti poli universitari e scolastici della cittadini.

Lo stato attuale di questa rampa è indecoroso: da diverso tempo, infatti, questa scalinata non viene sottoposta alle normali operazioni pulizia; lo si denota dalla rigogliosa vegetazione che lentamente sta divorando gradini e ringhiere, insieme all’immancabile presenza di bottiglie, cartacce e rifiuti di ogni tipo.

È possibile collaborare con i ragazzi di Puli-AMO Messina per riportare questa importante scalinata al suo antico splendore. L’appuntamento è domenica 6 ottobre dalle ore 10.00 in via Felice Bisazza, 40.

Per partecipare alle iniziative dell’associazione non è necessario compilare moduli o preiscrizioni. Sarà sufficiente armarsi di buona volontà e unirsi ai volontari. Essendo iniziative autofinanziate, saranno ben accetti: guanti in lattice o da giardiniere, scope da esterno e palette, cesoie o forbici da giardinaggio, rastrelli e sacchi grandi (non neri).

