Duello tv tra Renzi e Salvini. L’ex premier si scaglia contro il leader della Lega: “invece di governare stavi alle sagre. Hai uno stomaco di amianto” [FOTO]

15 Ottobre 2019 22:22

Duello tv a “Porta a Porta” tra Renzi e Salvini. Il leader di Italia Viva si scaglia contro l’ex ministro degli Interni: “invece di governare stavi alle sagre. Hai uno stomaco di amianto”. La replica: “se ho il 34 per cento e tu il 4 un motivo ci sarà”

Duello tv a “Porta a Porta”, nel “salotto” di Bruno Vespa, tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. Il leader della Lega attacca: “Renzi in maniera geniale si è inventato un governo sotto il fungo per evitare queste elezioni. Ma io sono contento di essere qui stasera perché ho un’idea di Italia diversa da quella della sinistra”. Subito la replica dell’ex premier: “il colpo di sole da Papeete che ha preso il collega Salvini è evidente. E lo fa rosicare ancora adesso”.

Renzi a Salvini: “invece di governare stavi alle sagre. Hai uno stomaco di amianto”

Renzi è durissimo contro Salvini: “stare in spiaggia col figlio è legittimo, ma se sei un ministro non stai in piazza, stai nelle istituzioni. Conosci tutte le sagre del paese, stai sempre a mangiare, hai uno stomaco d’amianto. Allora fai il presidente della Pro loco”. Il leader del Carroccio replica: “io adoro i comuni, le sagre. E’ vero, ma, o gli italiani sono cretini, visto che mangio come un bufalo, non vado alle riunioni europee, oppure qualcosa di buono si è fatto, se tu ha il 4% e io il 33%”. “Renzi è un genio incompreso- attacca l’ex ministro del governo Conte- ha fatto tutto e gli italiani non se ne sono accorti, ha portato pure la pace nel mondo”. L’ex premier ribatte ancora: “ribadisco che quando un avversario politico, non parlo di un nemico, fa una cosa buona, io non lo prendo in giro come fa lui parlando di geni incompresi”.

Valuta questo articolo