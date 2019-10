Messina Street Food Fest al via: ecco il programma e le novità della terza edizione

2 Ottobre 2019 12:13

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi, taglio del nastro giovedì alle 18 a Piazza Cairoli

A Messina scatta il conto alla rovescia per lo Street Food Fest 2019. La kermesse dedicata al cibo di strada si svolgerà a piazza Cairoli da giovedì 10 a domenica 13 ed è co-organizzata dal Comune e da Confesercenti Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di Commercio, di ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.

Stamattina a Palazzo Zanca è stato illustrato il programma della terza edizione All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e il team organizzativo della manifestazione.

“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha evidenziato il sindaco De Luca – in quanto questa iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra identità. Per organizzare questi eventi, è necessaria una macchina amministrativa all’altezza del compito. Stiamo andando avanti su questa strada e sono certo che si completerà l’anno con l’assetto definitivo della riorganizzazione degli uffici e dei servizi e quindi potremo dare a chi vuol fare scommesse costanti e non soltanto periodiche la possibilità di contribuire al rilancio complessivo del nostro brand”. “Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione è al fianco dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa manifestazione che attira in termini di commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in considerazione dell’importanza dell’evento”.

40 casette food

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento sono previsti anche spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking. Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma con qualche novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione. “Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente Palella di Confesercenti Messina – ma anche quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale ed economica. Da non sottovalutare anche l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il profilo dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che riserva alle persone in stato di disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud, centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari, beneficiario del ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it .

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i padri rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio.

Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte.

Per chi arriva dalla Calabria

Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist, da giovedì 10 a domenica 13, ha attivato le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”; i biglietti costeranno rispettivamente 42 e 18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il biglietto moto 1 Token salato + 1 Token Beverage. L’offerta è a disponibilità limitata; verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni.

Taglio del nastro giovedì alle 18

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10, alle ore 18, con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una. L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del villaggio gastronomico, la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce e 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende ad un costo di 8 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. Sarà attiva da domani, giovedì 3, la prevendita dei token nell’info point di piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al pubblico dalle 10 alle 19.

Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da Benny Bonaffini coordinatore area food, Marika Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli e Carlo Spanò area web.

