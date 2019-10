Messina Street Food Fest: si alza il sipario sulla festa del cibo di strada, migliaia di presenze a Piazza Cairoli

11 Ottobre 2019 12:17

Migliaia di presenze ieri a piazza Cairoli nella prima giornata del Messina Street Food Fest: anche per la giornata di oggi un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini

Tanto buon cibo di strada, musica, intrattenimento e alta cucina si sono rivelate ancora una volta una formula vincente. Migliaia sono state le persone che già da ieri, nella prima giornata di Messina Street Food Fest, hanno affollato piazza Cairoli.

Al taglio del nastro inaugurale presenti il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e la deputata regionale Elvira Amata. Il Sindaco ha elogiato l’impegno di Confesercenti Messina, auspicando che eventi come il Messina Street Food Fest diventino ciclici: “Questa è la città che vogliamo- ha spiegato De Luca- che reagisce alla rassegnazione, che riprende lo spirito di iniziativa”.

“E’ un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come Piazza Cairoli- ha sottolineato l’assessore Dafne Musolino- con tanta attenzione anche all’ambiente con il supporto di Messina Servizi per la raccolta differenziata ed al rispetto delle regole”.

“Anche quest’anno, per la terza edizione– ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- abbiamo dato il massimo per offrire alla città un evento che aggrega nel segno del divertimento sano e della sicurezza su tutti i fronti. Abbiamo aumentato la qualità della proposta e auspichiamo che come è stato per le scorse edizioni, la manifestazione incontri il gradimento della gente”. All’inaugurazione hanno preso parte anche gli assessori comunali Enzo Caruso, Giuseppe Scattareggia e Giuseppe Trimarchi.

Si alza il sipario anche sul Messina Street Fish

Si è alzato il sipario ieri anche sul “Messina Street Fish”, progetto volto alla valorizzazione del pescato locale sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Molto partecipate le performaces live dei due chef stellati, Paolo Gramaglia e Claudio Ruta, che hanno magistralmente reinterpretato ricette incentrate sul cosiddetto pesce povero. Gli show cooking di Messina Street Fish sono stati arricchiti da qualificati interventi sul tema del pesce locale, filo conduttore della kermesse.

Sara Arena della Sacom ha rivendicato l’impegno trentennale della comunità dei molluschicultori dei laghi di Ganzirri per la salvaguardia di queste specie.

Benny Bonaffini, vice presidente di Fiepet Confesercenti, prendendo spunto dalla ricetta dello chef Ruta, basata sulle acciughe, ha illustrato le motivazioni per cui consumare il pesce azzurro siciliano non solo fa bene alla salute, ma anche all’economia nazionale. “E’ stato stimato– ha spiegato Bonaffini- che durante la stagione della pesca delle acciughe i pescherecci ne gettano in mare tonnellate. Diffonderne il consumo non solo è importante per le altissime qualità nutrizionali proprie di questo tipo di pesce, ma anche per evitare gli sprechi e dunque favorire l’economia”.

Anche oggi, nell’ambito di Messina Street Fish, si parlerà della valorizzazione del pesce del nostro mare. Interverranno sul tema “Pesca sostenibile e stagionalità” Marco Miuccio, amante del buon cibo e dell’alta cucina, con una lunga esperienza nell’ambito della pesca mediterranea, in relazione al suo ruolo di maresciallo della Capitaneria di Porto, Antonio Iacona, giornalista gastronomico e direttore di Charmat Magazine e Bruno Sganga, giornalista ed enogastronomo direttore de “Il Meridione”. Il ricavato degli show cooking verrà devoluto alla Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

Il programma da oggi a domenica 13 ottobre

A partire da oggi e fino a domenica 13 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Anche per questa giornata un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, due show cooking e tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Tra i partner dell’evento l’istituto Alberghiero Antonello. Diverse classi infatti sono impegnate in alcune fasi della manifestazione nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro ed effettuano visite guidate all’interno del villaggio gastronomico. Oggi inoltre, ospiti del Messina Street Food Fest saranno gli studenti della quinta B della sezione moda del Liceo Artistico E. Basile i quali, ispirandosi alle tante specialità presenti decoreranno, le t-shirt ufficiali dell’evento che saranno donate in questi giorni agli ospiti presenti.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Show Cooking oggi venerdì 11 ottobre

19.00 Paolo Romeo (Ristorante Grecale- Messina) “La mia beccafico” bottoni di pasta fresca con sarde, crema di patate allo zafferano, pomodori confit, pane all’acciuga

21.00 Franco Agliolo (Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo) Farro con lampuga, verdure marinate, pomodorini confit, polvere di limone

Spettacoli in programma oggi venerdì 11 ottobre

11.00 | dj set MARCO INFERRERA

13.30 -15.00 | NON STOP MUSIC

18.00 – 20.00 | Animazione con il MAGO ALEX

18.00 | DENNY NAPOLI show

18.00 | LORENZO MACRÍ / ALFREDINO

19.00 | dj set LEO LIPPOLIS

20.00 | dj set ALFREDO RENI / ENZO RUSSO

21.00 | live THE BRIXTON

23.00 | live I FIRRIO

