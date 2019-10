Messina: affidato il progetto per la messa in sicurezza del torrente Bordonaro

3 Ottobre 2019 18:14

Messina: l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico affida l’incarico per i lavori, stanziati complessivamente tre milioni e 470mila euro

Sarà l’impresa veronese Rtp Technital s.p.a. a progettare la messa in sicurezza del torrente che attraversa il villaggio Bordonaro a Messina. Ad affidargli l’incarico, l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, ha dunque consumato un altro importante passaggio in vista della realizzazione di opere attese da quattordici anni e per le quali sono stati stanziati complessivamente tre milioni e 470mila euro. L’intervento prevede la risagomatura del corso d’acqua, l’asportazione dei detriti che si sono depositati sull’alveo e sulle sponde, la ricostruzione dei muri d’argine e la realizzazione di nuovi attraversamenti stradali. Le passerelle esistenti, infatti, hanno finito spesso per provocare, a causa del materiale trascinato dall’acqua, l’ostacolo responsabile di esondazioni che hanno creato forti disagi alla viabilità. L’appalto appena assegnato prevede anche lo studio geologico e quello di impatto ambientale.

