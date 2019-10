Reggio Calabria, il matrimonio di Saverio Pazzano con l’antico rito grecanico a Gallicianò: le nozze dell’aspirante Sindaco reggino [FOTO]

1 Ottobre 2019 12:40

Reggio Calabria: il candidato a sindaco Saverio Pazzano ha festeggiato il matrimonio a Gallicianò

Prima di buttarsi nella campagna elettorale che lo vedrà impegnato nella corsa a Sindaco di Reggio Calabria, supportato da movimenti fortemente connotati a Sinistra (nei giorni scorsi ha raccolto l’adesione anche del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris) per sfidare l’uscente Falcomatà, il 40enne reggino Saverio Pazzano, scrittore e insegnante, ha celebrato nel weekend il matrimonio con la sua Anna. Saverio e Anna si sono sposati sabato 28 settembre, ma non è stato un matrimonio come tutti gli altri: gli sposi hanno scelto il tradizionale rito grecanico e hanno celebrato le nozze a Gallicianò con tanto di pranzo presso una trattoria greca. A raccontare l’evento è stata l’Associazione Culturale “Gallicianò Centro Studi Grecofono”.

Così come richiede la tradizione di Gallicianò, lo sposo è partito a piedi da casa sua in direzione della chiesainsieme ai suoi parenti e amici, preceduto dal suono di uno dei due strumenti tradizionali (zampogna o organetto). Anche la sposa, poco dopo, parte dalla propria abitazione, sempre in compagnia di amici e parenti e preceduta dal suono dell’altro strumento tradizionale. Quando la sposa giunge in chiesa, dove ad aspettarla c’è lo sposo, zampogna e organetto cominciano a suonare assieme, fondendosi in un’unica melodia. Nelle foto possiamo notare i suonatori che accompagnano la sposa, gli sposi che fanno il giro del paese preceduti dai suonatori, passando dalla fontana dell’amore e proseguendo verso la trattoria greca dove poi è stato offerto il tradizionale banchetto. Nelle foto è possibile notare la piazza del meraviglioso borgo di Gallicianò, abbellita con i tessuti tipici, stesi in segno di festa e l'”agguta” tradizionale, un dolce augurale e di buon augurio per gli sposi.

