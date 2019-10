Juventus-Bologna 2-1, l’accoppiata Ronaldo-Pjanic trascina i bianconeri: le pagelle di StrettoWeb [FOTO]

19 Ottobre 2019 22:29

E’ andato in archivio l’ultimo anticipo del sabato valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, le pagelle della sfida tra Juventus e Bologna

Juventus-Bologna, commento e pagelle – Si è concluso l’anticipo serale valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Bologna, continua la marcia inarrestabile della squadra di Maurizio Sarri che si conferma dopo la vittoria contro l’Inter, qualche problema di troppo contro gli uomini di Mihajlovic ma alla fine i tre punti sono arrivati, la Juventus si conferma in vetta alla classifica. Buona prestazione per i rossoblu che nel complesso sono stati poco concreti in fase realizzativa, inutile la rete messa a segno da Danilo per il momentaneo 1-1. Bianconeri in vantaggio con un gran gol di Cristiano Ronaldo, dopo il pareggio rossoblu è stato il solito Pjanic a riportare avanti la Juventus.

Juventus-Bologna, le pagelle di StrettoWeb

Juventus (4-3-1-2):

Buffon voto 7: non può nulla in occasione del gol di Danilo, miracolo nel finale: ATTENTO QUANTO BASTA.

Cuadrado voto 5.5: continuiamo a credere che sia sprecato nel ruolo di terzino, oggi meno bene rispetto alle ultime partite: ERRORI AL CUADRADO.

Bonucci voto 6.5: è sempre una sicurezza per Sarri, il leader della difesa, in marcatura ed anche in impostazione è il migliore della retroguardia: FONDAMENTALE.

de Ligt voto 6: l’olandese sta crescendo ma la giovane gli fa commettere in alcune occasioni errori di ingenuità: DA PERFEZIONARE.

Alex Sandro voto 6.5: partita convincente per il terzino brasiliano, grande azione in occasione della rete di Cristiano Ronaldo: SAMBA DO BRASIL.

Khedira voto 6: solita partita di grande esperienza, oggi meno pericoloso con i suoi inserimenti: FRENO A MANO TIRATO. (dal 62′ Bentancur 5.5).

Pjanic voto 7.5: è diventato un calciatore indispensabile per Maurizio Sarri, grande qualità ed adesso è decisivo anche in fase realizzativa: MAESTRO

Rabiot voto 5: ancora una prestazione deludente per l’ex Psg che ancora non si è ambientato con il calcio italiano: PESCE FUOR D’ACQUA (dal 73′ Matuidi 6).

Bernardeschi voto 6: passo indietro rispetto alla partita con la Nazionale, non si fa vedere quasi mai: ALLA RICERCA DEL BERNARDESCHI PERDUTO.

Higuain voto 6: la solita partita di grande sacrificio per il Pipita, prova a fare reparto da solo ma non riesce a concretizzare: PEPITA. (dall’82’ Dybala s.v.).

Ronaldo voto 7: c’è sempre, festeggia i 700 gol con un’altra marcatura di pregevole fattura: CR701

Bologna (4-2-3-1):

Skorupski voto 5: si fa sorprendere in occasione del gol di Cristiano Ronaldo, non copre bene il primo palo, nel secondo tempo una buona parata: MANI BUCATE.

Mbaye voto 6.5: si dimostra un calciatore prezioso per Mihajlovic, non si ferma un attimo sulla fascia: MOTORINO.

Danilo voto 7: gol incredibile che vale il momentaneo pareggio ma che non deve essere messo in secondo piano per la sconfitta: COME IL PORTOGHESE.

Bani voto 6.5: non soffre tanto gli attaccanti della Juve nonostante la forza dell’avversario, si disimpegna con personalità: APPLAUSI.

Krejci voto 5.5: commette qualche errore di troppo nel momento di sofferenza della squadra, prestazione poco convincente: SPAESATO.

Poli voto 6: buona giocata in occasione del pareggio del Bologna poi esce un pò dal campo: POLI NORD. (dall’82’ Dzemaili s.v.).

Svamberg voto 6: meglio in fase di quantità che di qualità, sotto quest’ultimo aspetto deve ancora migliorare: BENE MA NON BENISSIMO. (dall’80’ Skov Olsen s.v.)

Orsolini voto 5.5: ha qualità incredibili ma oggi non le mette in mostra, può e deve dare di più: ORSO…LINO.

Soriano voto 5.5: ha abitato Mihajlovic con inserimenti pericolosi, oggi non ci prova quasi mai forse per la forza dell’avversario: INSERIMENTI MANCATI.

Sansone voto 6: tanto movimento per la squadra, si sacrifica ma non riesce a fare la differenza: HA LE POTENZIALITA’ MA NON SI APPLICA. (dall’80’ Santander s.v.)

Palacio voto 6.5: l’età avanza ma Palacio continua a dare il suo apporto alla causa Bologna, anche oggi partita positiva: ETERNO.

