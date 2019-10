Incendio a Terme Vigliatore: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte per domare le fiamme [FOTO e VIDEO]

24 Ottobre 2019 10:05

Grosso incendio nell’area industriale di Terme Vigliatore: ancora in corso di accertamento le cause del rogo, non si esclude la matrice dolosa

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare l’incendio divampato ieri mattina nella zona industriale di Terme Vigliatore. Nell’incendio sono andate in fumo alcune bobine del cantiere della società Edil scavi spa. Il rogo di ieri era ben visibile a chilometri di distanza e ha causato rallentamenti e la temporanea chiusura di un tratto dell’autostrada Messina-Palermo. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento e non si esclude la matrice dolosa. A corredo dell’articolo foto e video dell’incendio:

