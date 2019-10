Giro d’Italia 2020, tutti i dettagli sulle 5 tappe in Calabria e Sicilia: altimetrie, planimetrie, date e info utili

24 Ottobre 2019 19:30

Giro d’Italia 2020: tappe da brivido tra Calabria e Sicilia tra panorami mozzafiato e la spettacolare arrampicata sull’Etna

Il Sud, ed in particolare la Calabria e la Sicilia, saranno protagonisti con tappe importanti del Giro d’Italia 2020 svelato poco fa a Milano. La Corsa Rosa, che partirà da Budapest, sarà caratterizzata da tre cronometro individuali, 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 7 di media difficoltà e 5 di alta difficoltà. La Cima Coppi sarà lo Stelvio con i suoi 2.758 metri. Nella gallery a corredo dell’articolo le altimetrie e planimetrie delle tappe siciliane e calabresi

Ecco nello specifico le tappe in Calabria e Sicilia:

4ª tappa: Monreale-Agrigento, 136 km

Dopo l’avvio da Budapest il 9 maggio e le successive tappe in terra ungherese, alla 4ª tappa il Giro d’Italia ritorna in Italia e sbarca in Sicilia. Partenza da Monreale passaggio ai 672 metri dello svincolo di Lercara Friddi, lunga discesa verso lo svincolo di Casteltemini, a rotatoria Giunione inizia la breve arrampicata verso Agrigento.

5ª tappa: Enna-Etna, 150 km

Mercoledì 13 maggio primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2020 con la Enna-Etna di 150 chilometri. Il vulcano viene scalata dalla parte Nord per giungere a Piano Provenzana.

6ª tappe: Catania-Villafranca Tirrena, 138 km

Giovedì 14 maggio ultima tappa in Sicilia da Catania a Villafranca Tirrena. A metà percorso la scalata di Portella Mandrazzi. Discesa e passaggio da Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e arrivo a Villafranca Tirrena in provincia di Messina.

7ª tappa: Mileto-Camigliatello Silano, 223 km

Venerdì 15 maggio si riparte dalla Calabria, da Mileto e si arriva dopo 223 km a Camigliatello Silano con una salita finale di 22 chilometri non impossibile. Si attraversa Vibo Valentia, Pizzo, Borgia, Catanzaro, il Monte Trearie, Soveria Mannelli, Rogliano, Cosenza, Spezzano della Sila ed il Valico di Montescuro.

8ª tappa: Castrovillari-Brindisi, 216 km

Sabato 16 maggio frazione per velocisti dalla Calabria alla Puglia precisamente da Castrovillari a Brindisi. Punto più alto a Frascineto dopo pochi chilometri (455 metri) poi tutta pianura attraversando Taranto, Mesagne e arrivo a Brindisi.

Giro d’Italia 2020, Nibali: “contento delle tappe in Sicilia”

“Mi dispiace molto di non essere lì con voi, ma ho saputo che ci saranno tre tappe in Sicilia e ne sono molto contento”, ha detto Vincenzo Nibali in un videomessaggio alla presentazione del Giro d’Italia 2020.

