6 Ottobre 2019 12:17

L’omaggio dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza alla Questura di Reggio Calabria, per la perdita dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego

Cordoglio di Carabinieri e Guardia di Finanza per la morte dei due agenti di Polizia a Trieste.

Per rendere omaggio alle due vittime Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, stamattina le auto dei Carabinieri hanno sfilato suonando le sirene davanti alla Questura di Reggio Calabria, dove successivamente è stata deposta anche una corona in memoria dei due giovani agenti.

Valuta questo articolo