Le eccellenze ittiche calabresi al Museo del Cibo di Reggio Calabria [FOTO e INTERVISTE]

11 Ottobre 2019 21:25

Reggio Calabria: i Pescatori di Impresa Pesca Coldiretti sono stati i protagonisti dell’evento dal titolo “Alla scoperta delle eccellenze ittiche ed agroalimentari nel rispetto della stagionalità”

I Pescatori di Impresa Pesca Coldiretti sono stati i protagonisti dell’evento organizzato presso il Museo del Cibo dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Reggio Calabria “Alla scoperta delle eccellenze ittiche ed agroalimentari nel rispetto della stagionalità”. L’incontro, avente finalità promozionali e divulgative, ha avuto oggetto la sostenibilità delle produzioni, i prodotti ittici a miglio zero e la stagionalità delle materie prime, nonché le eccellenze locali, la tracciabilità delle produzioni e l’importanza delle certificazioni. I pescatori hanno promosso i propri prodotti mentre gli agrichef di Campagna Amica hanno realizzato ricette caratterizzate da accostamenti tra pesce locale e produzioni agricole di qualità del nostro territorio. Pietro Sirianni, direttore Coldiretti di Reggio Calabria, afferma ai microfoni di StrettoWeb: “il settore della pesca così come il settore agricolo va tutelato. Vogliamo tutelare la filiera ittica e far conoscere i pescati del nostro territorio”. L’Amministratrice dell’Accademia del Bergamotto, Karine Thierry, spiega, invece le specialità della serata: “c’è la stroncatura realizzata con pesce spada, successivamente involtini di melanzana avvolti nei semi di sesamo, ma anche peperoni, zucchine e tante altre pietanze”. Il Presidente dell’Accademia del Bergamotto, prof. Vittorio Caminiti, afferma: “c’è tanto pesce nei nostri mari, magari povero, ma di qualità. Non potevamo, quindi, non essere al fianco della Coldiretti per promuovere i nostri prodotti”.

