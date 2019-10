Blitz nella movida a Messina: scoperta un’altra casa a luci rosse, multe a raffica [FOTO]

12 Ottobre 2019 16:06

Notte di controlli a Messina: sanzioni per oltre 6 mila euro con autovelox, scoperta una casa d’appuntamenti, autoveicoli sequestrati e una discoteca chiusa

Controlli a raffica stanotte a Messina. Gli Agenti della Sezione Decoro stanotte hanno fatto irruzione in un appartamento in centro città, dove è stato scovato un giro di prostituzione di donne colombiane ed è stata trovata anche della droga.

Sul fronte della viabilità i vigili urbani hanno effettuato controlli lungo la via Garibaldi e via Cesare Battisti, il bilancio è di 28 auto prelevate con il carroattrezzi e 40 verbali per divieto di sosta.

Il nucleo di Pg insieme al personale della Sezione Annona ha eseguito controlli anche nei locali della movida, contestando emissioni musicali fuori orario e al di sopra dei limiti consentiti, provvedendo a garantire il rispetto dell’Ordinanza Sindacale.

Altri controlli hanno interessato specificatamente il Viale Boccetta con il posizionamento dell’auvelox nella corsia di marcia lato valle ed il posizionamento di due pattuglie viabili lato monte.

Con l’autovelox sono stati contestati ben 65 verbali per violazioni del limite di velocità irrigando sanzioni per un totale di 6.994,00 euro. Altri 12 verbali sono stati contestati per passaggio con il rosso e 1 per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Tra autovelox e controlli viabili sono stati decurtati in totale ben 332 punti di patente, elevando sanzioni per un ammontare complessivo di ben 12.315,69 euro.

Inoltre sono stati sequestrati per mancata copertura assicurativa 1 furgone, 1 moto ape, 1 ciclomotore e 1 autovettura. Infine, i controlli si sono spostati in una discoteca del centro, che è stata trovata del tutto priva di licenza di pubblico spettacolo. È stata contestata la violazione dell’art. 80 tulps e dell’art. 681 cp con denuncia penale chiusura immediata del locale e diffida ad ottenere e ottemperare prescrizioni commissione vigilanza e, in attesa dell’attuazione delle prescrizioni, è stata disposta la cessazione attività ed art. 68 tulps e art. 666 cp. Nell’ambito del servizio di contrasto alla prostituzione sono state controllate anche le vie intorno la stazione centrale ed è stato rinvenuto un rifugio di fortuna per il quale verrà emessa ordinanza nei confronti dei proprietari dell’immobile per la bonifica ed il recupero del decoro.

