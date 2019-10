16 Ottobre 2019 19:09

Messina, calcinacci dal viadotto Trapani: danneggiate alcune vetture, vigili del fuoco al lavoro

Il Viadotto Trapani perde pezzi, paura questo pomeriggio per la caduta di alcuni calcinacci dalla struttura. I vigili del fuoco, sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona. Secondo quanto si apprende, sarebbero state danneggiate alcune auto in sosta nel piazzale sottostante. Seguiranno aggiornamenti.

