Calabria, Oliverio al Raduno dei volontari della Protezione Civile: “Grazie per il vostro impegno appassionato e generoso”

6 Ottobre 2019 12:30

Il Presidente della Regione Calabria partecipa al terzo raduno dei volontari della Protezione civile regionale

“Partecipo con soddisfazione questa mattina al terzo raduno dei volontari della Protezione civile regionale”.

E’ quanto ha detto il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, appena giunto presso la Fondazione Terina di Lamezia Terme dove è in corso l’ultima giornata del Raduno formativo di Protezione Civile della Calabria.

“Ai tantissimi volontari presenti -ha proseguito– rivolgo un sentito ringraziamento per l’impegno generoso ed appassionato che mettono in atto quotidianamente al servizio della nostra terra e delle nostre comunità.

Un ringraziamento particolare sento, anche nella mia qualità di Responsabile della Protezione Civile Regionale, di rivolgere alla struttura tecnica che con me collabora e che sta consentendo di fare notevoli concreti passi in avanti e di realizzare traguardi importanti all’organizzazione della Protezione Civile Regionale. Nel 2019, grazie a loro, è stata avviata la procedura per l’acquisto di nuovi mezzi e di nuove attrezzature utili per il rafforzamento della dotazione necessaria a far fronte ai compiti della Protezione Civile e, in particolare, alla rete del volontariato”.

“Il raduno di quest’anno -ha aggiunto Oliverio- è stato finalizzato alla formazione di centinaia di volontari che sempre di più rafforzano le loro competenze e la loro professionalità nell’ambito della protezione civile. Nei giorni scorsi abbiamo anche deciso di consentire alle associazioni di volontariato della protezione civile riconosciute di poter scomputare sul contributo, che è assegnato loro dalla Regione, le spese per il bollo auto relativo agli anni 2017-2018- 2019. Ciò, chiaramente, con l’obiettivo di prevedere nella legge di bilancio 2020 l’esenzione dal bollo auto, per le stesse associazioni. Ringrazio, infine, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, che con la sua presenza, anche quest’anno, esprime la attenzione della Prociv Nazionale verso il lavoro che stiamo portando avanti in Calabria”.

“In questi anni -conclude il Presidente della Regione- abbiamo realizzato traguardi importanti e ciò è stato ed è possibile grazie al lavoro di squadra che ed allo spirito di appartenenza e di servizio che guida in modo sempre più forte la Protezione Civile Regionale. Una organizzazione alla quale il volontariato ha dato e dà un contributo prezioso. Possiamo dire che buona parte del territorio calabrese oggi è presidiato dal volontariato e che la rete di protezione civile è diffusa sull’intero territorio regionale. I sindaci e le amministrazioni locali hanno avuto ed hanno un ruolo decisivo in questa opera di costruzione della rete necessaria a fronteggiare le emergenze e a mitigare i rischi”.

