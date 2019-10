Allerta Meteo per la serata, violento temporale risale lo Stretto di Messina [FOTO LIVE]

7 Ottobre 2019 19:32

Allerta Meteo nello Stretto: violento temporale risale dal mar Jonio, tempesta di fulmini in atto

Un violento temporale sta colpendo in questi minuti la zona sud dello Stretto di Messina risalendo il mar Jonio e provocando una spettacolare e intensa tempesta di fulmini nelle acque dello Stretto, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate da Reggio Calabria. Il temporale, preceduto da un’imponente Shelf Cloud, sta risalendo lentamente lo Stretto e in serata raggiungerà Reggio Calabria e Messina con forti piogge in modo particolare nelle zone meridionali della città. Il maltempo proseguirà anche domani su gran parte dell’area jonica siciliana e calabrese.

