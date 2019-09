Un anno di De Luca, il sindaco di Messina presenta la relazione: più di 1300 pagine “scottanti”. Enzo Caruso new entry in Giunta

29 Settembre 2019 20:06

Da una piazza non proprio gremita stasera il sindaco di Messina sta presentando la relazione sul primo anno di mandato. 1300 pagine “scottanti”: una “radiografia spartiacque” tra quello che finora ha fatto la sua Giunta e quello che verrà

È un fiume in piena stasera il sindaco di Messina. Da una piazza non proprio gremita De Luca sta presentando la relazione di sul primo anno di mandato. Più di 1300 pagine “scottanti”, che fanno una radiografia spartiacque tra quello che finora ha fatto la sua Giunta e quello che verrà. Il sindaco De Luca a iniziato il comizio annunciando che lascerà le scene per qualche tempo, per prendersi cura della sua salute. Ma stasera, come al solito, appare in gran forma. Con la verve che lo ha sempre contraddistinto parla alla pancia dei spettatori, ottenendo l’applauso automatico dei suoi sostenitori. “In queste pagine ci sono notizie di reato, e io in quanto pubblico ufficiale le presenterò all’autorità giudiziaria“– ha detto De Luca presentando il suo report. Tra le novità più significative annunciate finora c’è la conferma della sua Giunta, con l’ingesso di Enzo Caruso.

De Luca finora si è soffermato sul tema dei rapporti del Consiglio comunale e Messina Social City, denunciando abusi e spese pazze. Ampio spazio anche allo scottante tema dei dirigenti, che da 23 passeranno a 9: “Con alcuni dirigenti non ci siamo più intesi. Quando abbiamo iniziato a riorganizzare il palazzo abbiamo trovato dirigenti che nascondevano i soldi e li spendevano come e quando volevano loro“- ha detto De Luca. Il comizio è ancora in corso e sicuramente non mancheranno altri colpi di scena.

