Tre pastori tedeschi salvati sulla Salerno-Reggio Calabria [FOTO]

18 Settembre 2019 12:53

Tre cani pastori tedeschi salvati dai cantonieri dell’A2 “autostrada del mediterraneo” in località San Mango Piemonte in provincia Salerno, le immagini

Questa mattina la Squadra Anas, in servizio sul tratto salernitano dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” ha salvato una famiglia di tre cani pastori tedeschi che vagavano ai bordi della barriera spartitraffico nei pressi dell’Area di Servizio Salerno Est in località San Mango Piemonte. Il Capo Squadra Vittorio Monaco, l’Assistente di Nucleo Vincenzo Santoriello e i cantonieri Pietro Cennamo, Giuseppe Bonavita, Vincenzo Tortorelli e Aniello Borrelli sono intervenuti subito per evitare che fossero investiti dalle auto in transito ed anche il rischio di un incidente. Per fortuna questa volta non si tratta di una storia di abbandono. Infatti i cani, dopo l’intervento dei cantonieri Anas, della Polizia Stradale e del Servizio Veterinario dell’ASL, sono stati portati all’interno dell’Area di servizio e grazie ai microchip sono stati identificati e riconsegnati ai loro padroni. Si erano allontanati dalla vicina località di Giovi, a circa 5 chilometri di distanza e si erano smarriti lungo l’autostrada.

