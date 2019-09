Incidente a Messina: tir travolge scooter sul viale Europa [FOTO]

7 Settembre 2019 18:32

Messina, tir travolge scooterista sul viale Europa: sul posto polizia municipale e personale del 118

Scontro tir-scooter questa mattina sul viale Europa. L’impatto è avvenuto poco prima delle 12: il mezzo pesante era diretto verso lo svincolo autostradale Messina Centro, lo scooter giungeva da una traversa. Fortunatamente il centauro non è in pericolo di vita, è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato all’Ospedale Piemonte. Sul posto l’intervento della polizia municipale per gli accertamenti del caso.

Tir in centro città

Quanto accaduto stamattina poteva avere conseguenze ben più gravi e comunque ripropone l’annoso problema dei tir in centro città. Stamattina molti mezzi pesanti transitavano indisturbati lungo le principali arterie cittadine, sebbene una determina dirigenziale imponga il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Tra le strade interdette alla circolazione dei mezzi pesanti rientra anche il viale Europa. Al riguardo il consigliere comunale Alessandro Russo ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale e un esposto al Prefetto.

Valuta questo articolo