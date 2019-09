Terrore in autostrada: auto si ribalta sull’A18 Messina-Catania [FOTO]

19 Settembre 2019 20:09

Incidente sull’A18 Messina-Catania: auto ribaltata, soccorsi sul posto

Terrore questa sera in autostrada. Intorno alle 19 una X4 Bmw ha finito la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata dell’A18 Messina-Catania. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Il sinistro, probabilmente autonomo, è avvenuto a circa 5km dai caselli di Tremestieri, in direzione Catania. Sul posto Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118. Si registrano rallentamenti al traffico. Il conducente è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso e non sarebbe in pericolo di vita. Seguiranno aggiornamenti.

