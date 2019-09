StrettoWeb per il sociale insieme a Socio Crew: il racconto di una serata che svela il cuore generoso dei reggini [FOTO]

3 Settembre 2019 16:25

A breve il nostro sito verrà arricchito della sezione “StrettoWeb per il sociale”: la serata di ieri è stata solo la prima di una lunga serie

Il cuore di questa città, lo spirito di condivisione, di collaborazione, di mutuo aiuto. Tutto questo e tanto altro è racchiuso in una serata come quella che si è svolta ieri sera, lunedì 2 settembre, al Piro Bistrot di Reggio Calabria. Un evento organizzato dall’associazione Socio Crew, in collaborazione con StrettoWeb. Un evento benefico e dagli obiettivi ambiziosi quanto semplici: favorire l’inclusione sociale e supportare le associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio.

L’incasso della serata di ieri è stato destinato all’associazione Studio Arte, tra i cui progetti vi è Co.danzare, un laboratorio permanente di danza per ragazzi con diverse abilità. Durante la serata, poi, sono stati estratti numerosi premi offerti dagli sponsor dell’evento, che ha visto una grande e sentita partecipazione da parte di numerosi cittadini i quali, insieme agli organizzatori, hanno voluto lanciare un forte messaggio: fare del bene, divertendosi, è possibile ed è bello!

Per noi di StrettoWeb, main sponsor della serata, è stato un onore poter fornire il nostro aiuto concreto ai meravigliosi ragazzi di Studio Arte, e siamo ormai certi che quella di ieri sera è stata solo la prima di una lunga serie di occasioni in cui la nostra redazione si porrà in prima linea nella sensibilizzazione dei cittadini ai temi sociali, soprattutto attraverso azioni concrete. A breve, inoltre, il nostro sito verrà arricchito della sezione “StrettoWeb per il sociale“. Perché anche noi, come i ‘membri dell’equipaggio’ di Socio Crew, abbiamo deciso che fare del bene divertendosi è il più bel messaggio che possiamo lanciare ai nostri lettori.

