Strage durante la festa dell’Ashura: nella calca almeno 31 morti e 100 feriti [FOTO]

10 Settembre 2019 16:15

Strage durante la festa dell’Ashura: nella calca almeno 31 morti e 100 feriti. Milioni di fedeli musulmani sciiti in tutto il mondo commemorano l’uccisione dell’imam Hussein nella battaglia di Karbala

Milioni di fedeli musulmani sciiti in tutto il mondo celebrano oggi l’Ashura, con cui si commemora l’uccisione dell’imam Hussein nella battaglia di Karbala. La ricorrenza è festa nazionale in Iran, Iraq, Libano, Bahrain, Pakistan e in Afghanistan. Durante la marcia verso Kerbala, gli sciiti si autoflagellano la schiena e il petto con catene.

Calca per la festa della Ashura: almeno 31 morti e 100 feriti a Baghdad

Sono almeno 31 i morti e 100 i feriti nella calca durante il pellegrinaggio sciita dell’Ashura nella città santa di Karbala, a sud di Baghdad in Iraq. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute locale. Almeno 10 feriti sono in condizioni critiche.

Valuta questo articolo