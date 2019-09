Si apre il sipario sul “Bridal Sunset 2020” di “Sposa In”: atmosfera da favola sul lungomare di Reggio Calabria [FOTO]

8 Settembre 2019 20:16

Reggio Calabria: grande partecipazione sul Lungomare per l’attesissimo evento “Bridal Sunset 2020” di “Sposa In”

Ha aperto i battenti pochi minuti fa nella suggestiva e affascinante location dell’arena dello Stretto di Reggio Calabria, l’attesissimo evento di Sposa In “Bridal Sunset 2020“. Grandissima partecipazione soprattutto per le future spose ma anche per tutti coloro che vogliono scoprire le ultime tendenze in materia di moda sposa, dando uno sguardo a diverse collezioni di respiro internazionale. La passerella vedrà sfilare meravigliose modelle con gli abiti da sposa più belli e accattivanti delle collezioni presentate durante la serata.

Ospite d’onore della serata è la bellissima Giulia Salemi, che ha aperto la passerella sposa 2020. Lo show, organizzato con grande entusiasmo e dovizia di particolari dal Gruppo Sposa In, ha portato in passerella i tre atelier del gruppo: Sposa In, Maison El, Ego Couture. All’evento stanno partecipando gli stilisti più importanti dell’alta moda sposa riuscendo ad unire in passerella Italia, Spagna, Inghilterra e America.

A condurre la serata Marco Renzi, direttore artistico e volto di “Mi Sposo TV”, affiancato da Erica Cunsolo.

