Reggio Calabria: presentata la collezione “Fall Winter 2019” di Armani [FOTO]

21 Settembre 2019 14:01

Reggio Calabria: la nuova collezione di Armani è stata presentata questa mattina presso il punto vendita della città

E’ stata presentata questa mattina, presso il Punto Vendita Emporio Armani di Reggio Calabria sito sul Corso Garibaldi n° 178, la collezione Fall Winter 2019 di Armani con la collaborazione di uno Stylist di Milano.

Collezione autunno/inverno 2019-20 di Emporio Armani

“Libertà”

L’energia del mondo animale e l’apertura degli scenari naturali liberano l’orizzonte della giungla d’asfalto, scenario d’elezione dell’uomo emporio armani. Gli abiti sono pensati per questo habitat ibrido: hanno un’impronta pragmatica, sportiva, ma lo spirito è metropolitano. Giacche dalle spalle piccole, cappotti dai volumi decisi, aviator e pantaloni morbidi chiusi al fondo disegnano una silhouette scattante e fisica. Sono le texture sensuali e i colori a distinguere e caratterizzare, creando un segno identificativo fatto di cromie siderali e disegnature selvagge ispirate al manto degli animali albini. Cardature, laserature, serigrafie, stampe, doppiature riproducono motivi animalier su capi e accessori: effetti pitone su pantaloni e giacche, scaglie di coccodrillo sui giubbotti, striature feline e motivi zebra su blazer da sera e pullover. Pellicce e blouson a pelo lungo, interni di soprabiti in lana effetto agnello: tutto rigorosamente ecologico. La palette è un amalgama ghiacciato di bianco ottico, bianco freddo, note di grigio dalla patina brinata con accenti di blu, rosso e nero nei check e nei motivi galles. Completano l’immagine scarpe dall’aspetto tecnico, capienti zaini di pelliccia, sacche piatte zebrate e body pieces come marsupi e pettorine.

Collezione autunno/inverno 2019-2020 di Emporio Armani

“Freestyle”

Freestyle: la libertà di vestire improvvisando, senza seguire schemi prestabiliti, divertendosi, usando abiti e accessori come strumenti di espressione personale. Un’energia vitale e liberatoria percorre la collezione, immaginata come un repertorio di possibilità che ogni donna può interpretare come vuole e come sente. Gli opposti si armonizzano in equilibri inattesi e individuali. Si parte dalle proporzioni: i capispalla dai volumi over e avvolgenti sono abbinati ad abiti femminili e leggings effetto latex; le giacche piccole e costruite fanno il paio con pantaloni ampi e morbidi. Materiali e forme opposte si conciliano, con lavorazioni effetto couture, in giubbini, pantaloni e tute di denim con parti e dettagli che si smaterializzano nell’organza. Le superfici degli abiti diventano il foglio su cui liberare pattern e grafismi: macro check, opposizioni di nero e di bianco, lettering graffiato del nome emporio armani, segni dall’esotismo vago e stemperato. Il gioco dei contrasti culmina di sera con la contrapposizione forte di rosso e di nero. È il rosso a vincere, dilagante su giacche in vernice stampa cocco e abiti ricamati. Freestyle come gioco di colori, con il ginger accentato di rosso e illuminato d’avorio su una base grafica di bianco e di nero. Freestyle, infine, come teoria di accessori che personalizzano il look: scarpe a punta dal tacco geometrico, stivali morbidi, altissimi stivali-calza da sera, cinture con l’aquila-logo in metallo, borse piccole e soffici che richiamano la grafica degli abiti.

