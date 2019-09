Serie D, risultati e classifica. L’Acr sconfitta in casa dall’Acireale, l’FC Messina sbanca Palmi, Palermo a punteggio pieno [FOTO e VIDEO]

8 Settembre 2019 18:00

Serie D, risultati e classifica. L’Acr perde in casa contro l’Acireale e resta ultima in classifica, la Cittanovese perde a Licata, l’FC Messina sbanca Palmi. Il Palermo a punteggio pieno

Serie D, risultati e classifica- Inizia a prendere forma il Girone I della quarta serie italiana. Palermo, Acireale e Biancavilla vincono e restano a punteggio pieno al primo posto in classifica. Male l’Acr al Franco Scoglio: sconfitta per 2-1 contro l’Acireale. La Cittanovese perde a Licata, vittoria del Corigliano. L’FC Messina torna vittorioso da Palmi, sconfitta per il Roccella contro il Biancavilla

RISULTATI:

ACR Messina-AS Acireale 1-2

Calcio Giugliano-Troina 2-0

Corigliano-Marina di Ragusa 2-1

Licata-Cittanovese 3-2

Palermo-San Tommaso 3-2

Savoia-Castrovillari 3-2

SS Nola 1925-Marsala 1-0

Biancavilla-Roccella 1-0

US Palmese-FC Messina 2-4

CLASSIFICA:

Acireale 6

Palermo 6

Biancavilla 6

FC Messina 4

Licata 4

Corigliano 4

Savoia 4

Marina di Ragusa 3

Troina 3

Castrovillari 3

Giugliano 3

Nola 3

San Tommaso 1

Roccella 1

Corigliano 1

Marsala 0

Cittanovese o

Palmese 0

Acr Messina 0

