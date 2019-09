Serie C, risultati e classifica: il Catanzaro agguanta la Ternana al primo posto, tre punti per il Catania, pari per il Bari [FOTO]

25 Settembre 2019 22:44

Serie C, risultati e classifica: il Bari pareggia in casa con il Monopoli, vittorie in casa per Catanzaro e Catania, pari tra Potenza e Catania

Serie C, risultati e classifica- Si chiude il turno infrasettimanale di Serie C. Nel primo match del Girone C pareggio nel big match tra Ternana e Reggina: vantaggio amaranto con Bresciani, pareggio dei padroni di casa con Salzano. Nelle gare delle 18:30, successo esterno del Francavilla e cinquina del Paganese al Rende. I calabresi potrebbero esonerare il tecnico. Nelle partite di questa sera: il Bari non va oltre l’1-1 con il Monopoli al San Nicola. Tre punti meritati per il Catanzaro contro il Rieti e per il Catania che ha sfidato la Cavese. Un punto ciascuno per Potenza e Sicula Leonzio.

RISULTATI LIVE:

Bari-Monopoli 1-1

Catania-Cavese 4-0

Catanzaro-Rieti 2-0

Potenza-Sicula Leonzio 0-0

Ternana-Reggina 1-1

Vibonese-Picerno 3-1

Avellino-Virtus Francavilla 0-1

Bisceglie-Casertana 0-0

Paganese-Rende 5-1

Teramo-Viterbese 1-1

CLASSIFICA:

Catanzaro 13

Ternana 13

Reggina 12

Catania 12

Potenza 11

Monopoli 10

Viterbese 10

Avellino 9

Virtus Francavilla 9

Casertana 9

Picerno 8

Bisceglie 8

Paganese 8

Bari 8

Vibonese 7

Cavese 5

Teramo 5

Sicula Leonzio 2

Rende 1

Rieti 1

