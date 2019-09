Reggio Calabria, l’allarme di Carlo Tansi: “gli Ospedali Riuniti sono ad altissima vulnerabilità sismica e l’Aeroporto dello Stretto sorge su una fiumara” [FOTO e INTERVISTA]

19 Settembre 2019 19:16

Elezioni regionali, Carlo Tansi inizia da Reggio Calabria il suo tour elettorale, l’ex capo della protezione civile calabrese è alla sua prima esperienza politica

“Ho deciso di scegliere Reggio Calabria per avviare la prima esperienza politica della mia vita, in segno di rispetto ai miei amici reggini e di tutta la provincia”, è quanto afferma Carlo Tansi, ex capo della Protezione Civile calabrese e candidato per le prossime elezioni a Governatore della Regione Calabria. Tansi è un fiume in piena e ai microfoni di StrettoWeb si scaglia contro l’abusivismo edilizio: “dovremmo abbattere gran parte delle case di Reggio, in quanto non rispondono a dei criteri di legalità”. L’ex capo della protezione civile regionale lancia l’allarme anche per gli Ospedali Riuniti e l’Aeroporto dello Stretto: “il principale nosocomio reggino è ad altissima vulnerabilità sismica mentre la pista del Tito Minniti sorge su una fiumara. Non oso immaginare cosa possa succedere con un terremoto anche di forza inferiore di quello di 110 anni fa che provocò migliaia di morti”. “Uno dei nostri obiettivi -aggiunge- se riusciremo a vincere le elezioni, sarà quello di mettere in sicurezza tutti gli edifici della Regione, combattere quindi l’abusivismo, puntare sul turismo, sul mare pulito e su una sanità libera da cialtroni”. Tansi fa un appello agli elettori: “ho gestito la protezione civile in maniera virtuosa, vorrei riproporre quel modello anche in regione se i calabresi mi daranno la possibilità”.

Regionali Calabria, Tansi inizia da Reggio il suo tour elettorale: “io candidato di Pd-M5S? Se sottoscrivono il nostro programma…”

Parte da Reggio Calabria e dal Torrione hotel il tour elettorale di Carlo Tansi, candidato alla presidenza della Regione. “Qui oggi – afferma Tansi- presentiamo il nostro programma dove proponiamo alcune idee per cambiare la Calabria. La mia candidatura nasce da un insieme di liste civiche: siamo aperti anche ai partiti ma non vogliamo riciclati. Io sintesi di Pd-M5S? Noi abbiamo alcune proposte chiare e nette da sottoscrivere…”, conclude Tansi lasciando una porta aperta ad una sua candidatura come espressione “civica” di Dem e grillini.

Valuta questo articolo