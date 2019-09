Reggio Karaoke Festival: ecco i vincitori della finalissima [FOTO]

14 Settembre 2019 15:39

Reggio Calabria, cala il sipario sulla kermesse dedicata al karaoke: ecco tutti i vincitori

Sotto la luna piena di ieri sera si è conclusa l’avventura dei 15 concorrenti del Reggio Karaoke Festival, il concorso dedicato al fenomeno musicale del karaoke che ha stregato il pubblico reggino ospite di Piazza Castello.

Una location d’eccezione, come i ricchi premi che hanno atteso di sapere chi dei cantanti dilettanti in gara ha conquistato il podio.

Paola Ferrara è la vincitrice della terza edizione del Reggio Karaoke Festival, seducendo i giudici della Giuria composta da Ilenia Borgia, giornalista, critico cinematografico e responsabile delle iniziative culturali dell’Associazione Calabria Dietro le Quinte; Domenico Crea, musicista e compositore; Erika Custoza, cantante e vincitrice della seconda edizione del Reggio Karaoke Festival; Demetrio Fortugno, sassofonista, compositore e musicoterapista; Enzo Malafarina, musicista e arrangiatore; Nadia Romeo, violoncellista, soprano e presidente dell’Associazione Musica Insieme.

Paola Ferrara con il brano “Sola” di Nina Zilli, convince e vince, aggiudicandosi anche i premi delle categorie speciali: Miglior Interpretazione e Miglior Presenza Scenica.

Al secondo posto Daniela Sergi, che ha magistralmente reso omaggio alla grande Mia Martini con “Almeno tu nell’Universo”, mentre chiude il podio il giovane Fabio Firriolo con un’intensa esecuzione de “La Cura” di Franco Battiato.

Premiata dal pubblico, chiamato ad esprimere un voto di preferenza, sceglie Nancy Giustra, con la sua interpretazione di “Più di così” di Antonella Arancio.

Allegra Tribù, L’Animazione Eventi e i vari Partner che hanno sostenuto il progetto del Reggio Karaoke Festival, hanno consegnato al primo classificato un assegno da 500€, al secondo classificato un corso certificato di lingua inglese, al terzo classificato un corso di lezioni presso l’Associazione Musica Insieme.

La competizione, che ha appassionato il pubblico reggino nei mesi di luglio e agosto, ottenendo un successo sempre più ampio, è stata condotta dal cabarettista Giorgio Casella, la cantante Nadia Labate, ed Emanuele Romeo, animatore e presentatore. Insieme a Lucio Fiorenzano, questi ultimi, hanno posto la firma a questa nuova edizione della kermesse che si è distinta per professionalità, serietà e varietà d’intrattenimento.

Grazie al patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la città ha potuto godere di uno spettacolo senza rivali, vantando l’inserimento della manifestazione nel programma civile delle festività mariane.

Ospiti della serata, integralmente trasmessa in diretta sui canali radio e video di Touring104 e immortalata dagli scatti di Antonio Pitea, l’ASD “Lion Dance” e “Il Grifo”- Accademia del Dialetto Calabrese, i quali si sono esibiti, rispettivamente, in numeri di danza ed esilaranti sketch di cabaret.

Valuta questo articolo