Reggio Calabria, la voragine di Contrada Morloquio peggiora di mese in mese: neanche dopo la perdita di Gas il Comune è intervenuto, grande pericolo [FOTO]

9 Settembre 2019 11:39

Reggio Calabria, la strada in Contrada Morloquio è ai limiti della praticabilità e nessuno interviene

In contrada Morloquio, sulle colline di Ravagnese a Reggio Calabria la strada sta diventando sempre più ai limiti della praticabilità a causa di una perdita d’acqua presente da mesi e dove nessuno interviene, che sta scavando la strada sempre più creando un percorso pericoloso per i residenti della zona. I mezzi, utilitarie e soprattutto scooter, transitano con gravissime difficoltà e solo con le jeep è possibile guadare questo vero e proprio “torrente”. La strada qualche mese fa è anche rimasta chiusa per un giorno intero per consentire ai tecnici di intervenire e riparare la perdita, ma purtroppo nonostante i disagi che i residenti hanno dovuto subire lasciando le macchine lontano dalle abitazioni, la perdita è ancora presente e anzi è peggiorata in modo esponenziale. Nessuno al momento è intervenuto per mettere in sicurezza la via e per ridare l’acqua ai residenti che a causa di questa perdita sono costretti a fare i conti con i rubinetti a secco. A causa della strada completamente distrutta, gli automobilisti sono costretti a transitare a passo d’uomo e a bordo strada e a fine giugno qualche auto passando rasente al muro, ha sfiorato un tubo del gas che ha iniziato a inondare la zona con un gas infiammabile ed è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della ditta del gas che ha dovuto riparare il guasto chiudendo la via per diverse ore, ricordiamo che la strada è l’unica via d’accesso e di uscita di una zona residenziale, con numerose abitazioni e una struttura riabilitativa, la comunità alloggio Villa Sant’Elia.

