24 Settembre 2019 18:30

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore di StrettoWeb sulla presenza di topi in via Sbarre superiori

Un lettore di StrettoWeb ci ha segnalato la presenza di topi a Reggio Calabria in via Sbarre superiori. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, i ratti “passeggiano” indisturbati sul marciapiede. Il lettore scrive: “c’è gente che lascia i mastelli dell’organico fuori casa per una settimana attirando così i topi”.

