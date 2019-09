Reggio Calabria: sopralluogo di Anas e Polizia Municipale per la riapertura dello svincolo di Bocale sulla SS106 [FOTO E VIDEO]

23 Settembre 2019 17:43

Reggio Calabria, Anas e la Polizia Municipale questa mattina hanno effettuato un sopralluogo per riaprire lo svincolo di Bocale in immissione

Questa mattina l’Anas e la Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, hanno effettuato un sopralluogo per verificare la possibile riapertura dello svincolo in immissione da Bocale verso Lazzaro sulla SS106 a Reggio Calabria. Il sopralluogo è stato effettuato per verificare se è possibile ridurre la larghezza con le barriere new jersey di accompagnamento nella carreggiata per evitare il taglio delle corsie nelle more dell’applicazione dell’impianto semaforico nonché della diminuzione del limite di velocità a 50 km con controlli più serrati di Carabinieri, stradale e municipale per rilanciare il progetto delle due rotatorie che potrebbe attingere a detta della dirigente regionale manutenzione di Anas su fondi per la messa in sicurezza della SS106 con rotatorie che porterebbero unire la bretella di collegamento tra quella già esistente con via Pecoraro e la creazione della nuova in zona Campoli di Bocale. Il tutto sara’ definito nel COV che si terrà domani o giovedì in Prefettura alla presenza di Carabinieri, stradale e comune.

