Reggio Calabria: salvato un cane caduto in un pozzo in via San Giuseppe [FOTO]

27 Settembre 2019 14:58

Reggio Calabria: salvato un cane caduto in un pozzo in via San Giuseppe. I Vigili del Fuoco sono stati allertati da una persona che sentiva abbaiare l’animale

Nella mattinata di oggi alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunta la richiesta d’intervento fatta da una persona che sentiva abbaiare un cane all’interno di un pozzo sito in via S. Giuseppe diramazione due muri a Reggio Calabria. Dalla sala operativa è stato inviato sul posto una squadra SAF oltre ai sommozzatori. I Vigili del Fuoco attuando una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno calato un sommozzatore all’interno del pozzo per una profondità di 30 metri. Giunto sul fondo il sommozzatore ha recuperato il cane imbracandolo e portandolo, sebbene provato, in salvo.

