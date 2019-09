Reggio Calabria: salvata una tartaruga caretta-caretta sulla spiaggia di San Lorenzo [FOTO]

15 Settembre 2019 20:00

Reggio Calabria: salvata una tartaruga sulla spiaggia di San Lorenzo dalle Guardie Ambientali d’Italia, Sezione Provinciale di Melito di Porto Salvo

In data odierna, intorno alle ore 17:00, le Guardie Ambientali d’Italia, Sezione Provinciale di Melito di Porto Salvo, Associazione guidata dal Responsabile Domenico Giuseppe Nucera, la pattuglia composta dal presidente e dal Volontario Paolo Priolo dopo una segnalazione telefonica di una cittadina la quale segnalava che sulla spiaggia in località Arcina del Comune di San Lorenzo ha avvistato una Tartaruga Caretta giunti sul posto si sono messi in contattato con il Centro recupero Tartarughe marine di Brancaleone che se la sono presi in carico per dare le giuste cure.

Valuta questo articolo