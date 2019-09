Reggio Calabria, “quel cane disturba i bambini” ed esplode una maxi rissa in una pizzeria del Lungomare: diversi fermati dalla Polizia [FOTO LIVE]

17 Settembre 2019 22:38

Reggio Calabria, serata di Festa di Madonna rovinata da una maxi rissa in una nota pizzeria del Lungomare

Nella serata di Festa di Madonna, nel cuore del Lungomare di Reggio Calabria intorno alle 22:00 sono dovute intervenire diverse pattuglie della Polizia per sedare una maxi rissa esplosa all’interno di una nota pizzeria nei pressi della ruota panoramica e del villaggio di Scirubetta. La Polizia ha fermato diverse persone coinvolte nella rissa, e le ha portate in Questura. Tutto sarebbe iniziato, secondo le prime ricostruzioni dei testimoni, da un cane al tavolo di alcune persone che “disturbava” i bambini di un altro tavolo limitrofo. Tutte le persone coinvolte sono adulte: non si tratta di ragazzini.

La rissa ha mobilitato una grande folla di curiosi, accorsi sul posto dai dintorni in una serata di grande frequentazione nel centro storico in attesa dei fuochi d’artificio, per capire cosa stava succedendo: il via-vai di sirene ha infatti scatenato l’interesse delle migliaia di persone che stanno gremendo la via Marina a poco più di un’ora dall’attesissimo spettacolo pirotecnico.

Valuta questo articolo