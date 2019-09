Reggio Calabria, il progetto di Porto Bolaro sbarca al Salone Nautico di Genova e riscuote grandi consensi. Attesa per il Consiglio Comunale

20 Settembre 2019 18:32

Reggio Calabria, il bellissimo progetto di Porto Bolaro riscuote grande successo al Salone Nautico di Genova. Gli ultimi aggiornamenti sull’iter burocratico

Lo straordinario progetto di Porto Bolaro per rilanciare la città di Reggio Calabria come una vera e propria “Capitale del Mediterraneo” è arrivato in questi giorni nella prestigiosa vetrina della 59ª edizione del Salone Nautico di Genova, dov’è evidenziato dall’autorevole stand di Waterfront Lab, il “laboratorio di incontro” tra la nautica e le infrastrutture. Nonostante la Regione Calabria partecipi allo stesso stand sovvenzionando istituzionalmente il progetto per il nuovo Waterfront e Porto Turistico di Lamezia Terme, l’eccezionale valore del progetto di Porto Bolaro – pur ignorato dalle istituzioni locali – si è ritagliato lo spazio che merita, trovando così una grande risonanza nazionale e riscuotendo enorme interesse, con numerosi contatti di operatori che si stanno esprimendo con grande interesse rispetto alla realizzazione di un’opera strategica non solo per Reggio Calabria, ma appunto per tutto il bacino del Mediterraneo.

Intanto, sul territorio, procede l’iter burocratico già avviato nei mesi scorsi: la società di Porto Bolaro ha presentato al Comune la richiesta di esprimersi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica prima della presentazione del progetto definitivo. La richiesta dei progettisti è quella di seguire l’iter previsto dalla legge, portando adesso il progetto in Consiglio Comunale, Consiglio Metropolitano e Consiglio Regionale dove la classe dirigente del nostro territorio dovrà esprimersi e prendersi le dovute responsabilità rispetto a un progetto così importante che meriterebbe incondizionato sostegno e totale supporto. Si attende, quindi, la convocazione di un consiglio comunale che abbia questo progetto all’ordine del giorno: sarebbe un primo passo molto importante già di per sè per il civico consesso che vediamo da anni impegnato a discutere di argomenti di infimo livello rispetto a una tematica che finalmente, riaccende il dibattito sulla prospettiva dello sviluppo della città.

Valuta questo articolo