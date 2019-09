Reggio Calabria: grossa perdita di acqua in via Santa Domenica [FOTO]

5 Settembre 2019 21:32

Reggio Calabria, grossa perdita di acqua in via Santa Domenica. Un lettore scrive a StrettoWeb: “dopo varie segnalazioni nessuno è intervenuto”

Grossa perdita di acqua a Reggio Calabria in via anta Domenica a Gallico Superiore. Un lettore scrive a StrettoWeb: “ nonostante le molteplici sollecitazioni, tra chiamate e mail, fatte al Comune, non abbiamo avuto risposte e riscontri positivi.

