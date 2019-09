22 Settembre 2019 00:19

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in Via del Salvatore, già in passato la zona è stata interessata da rotture nella tubatura

Copiosa perdita d’acqua in via del Salvatore a Reggio Calabria. Come si evince dalla foto e dal video a corredo dell’articolo, il guasto è importante e provoca uno spreco imponente di acqua. Ricordiamo che, qualche mese fa, la zona (circa 20 metri più giù), è stata già interessata da un guasto simile a quello di oggi.

