Reggio Calabria, maxi blitz della Municipale alle bancarelle: fermati due africani, sequestri massicci e 98 multi [FOTO E VIDEO]

16 Settembre 2019 23:56

Reggio Calabria, controlli degli agenti della Polizia Municipale alle bancarelle di Pentimele

Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria guidati dal comandante Zucco, hanno effettuato un maxi blitz alle bancarelle di Festa di Madonna allestite a Pentimele su direttiva dell’assessore Nino Zimbalatti. Nel corso del blitz gli agenti hanno fermato e portato al Comando un marocchino e un senegalese che erano sprovvisti di documenti. Gli agenti hanno anche sequestrato oltre 2000 pezzi di merce contraffatta tra giocattoli, abbigliamento, calzature e accessori tecnologici. Contestualmente ai controlli sulle vendite, i poliziotti hanno anche emesso 98 multe ad altrettante vetture parcheggiate in divieto di sosta. L’autorità di Polizia Municipale si sta adoperando, così come doveroso, per tentare di arginare l’illegalità diffusa in città a maggior ragione in questi giorni di festa.

