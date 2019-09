17 Settembre 2019 16:02

Reggio Calabria, le zattere dei fuochi d’artificio controllate dal personale della Municipale

La Polizia Municipale di Reggio Calabria, diretta dal Comandante Zucco, sta effettuando i sopralluoghi alle zattere che questa sera verranno utilizzate per i fuochi d’artificio di questa sera che segneranno la chiusura dei festeggiamenti mariani. A corredo dell’articolo le immagini con tutti i lavori in corso per garantire lo svolgimento dell’attesissimo spettacolo pirotecnico in piena sicurezza.

