27 Settembre 2019 13:03

Reggio Calabria, la denuncia dell’Associazione Cispana: “lastre di eterniti abbandonate in due postazioni di raccolta della spazzatura a Vinco”

Denuncia dell’associazione Cispana di Reggio Calabria per via dell’abbandono da parte di ignoti di lastre di eternit in due postazioni di raccolta della spazzatura a Vinco: “dal 15 settembre facciamo segnalazioni al Comune ma i responsabili non si sono attivati per la rimozione”.

