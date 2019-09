Reggio Calabria, terribile incidente stradale sulla SS106: morto uno dei ragazzi, città sotto shock [LIVE]

7 Settembre 2019 20:58

Reggio Calabria, grave incidente stradale sulla SS106 a Condofuri: sgomento in città, perde la vita un ragazzo

Ennesimo grave incidente stradale sulla SS106, nell’hinterland di Reggio Calabria, precisamente appena a Ovest di Condofuri: due auto si sono scontrate ad alta velocità, una è rimasta letteralmente scoperchiata e l’altra si trova ribaltata sull’asfalto. Tutti in gravi condizioni i tre feriti che si trovavano a bordo delle due vetture coinvolte nel sinistro: sono stati trasportati d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. L’incidente si è verificato intorno alle 19:30 ma la statale è ancora chiusa al traffico, con lunghe code in entrambe le direzioni, in attesa di poter ripristinare la normalità in uno scenario letteralmente drammatico.

AGGIORNAMENTO

Purtroppo le notizie che arrivano dagli Ospedali Riuniti sono terribili. Uno dei ragazzi rimasti gravemente feriti nell’incidente, è morto. Era un giovane molto noto in città e in provincia: grande sgomento tra amici, parenti e conoscenti. La strada è ancora chiusa e transennata con code chilometriche in entrambe le direzioni.

